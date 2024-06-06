Жена Тигипко впервые прокомментировала четвертые роды и рассекретила, где рожала

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко впервые прокомментировала четвертые роды.

Алла Зиневич сообщила, что 1 июня на свет появилась их дочь. В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua жена Тигипко рассекретила, что рожала в Украине. Она также рассказала, что они с мужем очень счастливы стать родителями девочки. В настоящее время супруги наслаждаются мгновением отцовства и желают каждому их почувствовать.

"Счастливы стать родителями дочери, счастливы рожать в Украине с верой в светлое будущее. Когда зарождается новая жизнь — это удивительное приключение, которым стоит наслаждаться каждый день! Искренне желаю всем это почувствовать", — поделилась Алла Зиневич.

Сергей Тигипко и Алла Зиневич в четвертый раз стали родителями

Напомним, Сергей Тигипко и Алла Зиневич уже длительное время состоят в браке. Правда, когда именно зародились их отношения — неизвестно. Впервые банкир вышел в свет с Аллой Зиневич в октябре 2021 года. У супругов трое общих сыновей, а в июне этого года у них родилась дочь, которую они назвали Юлианной.

Читайте также: