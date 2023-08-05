Жена Тимура Мирошниченко довела до слез кадрами первой встречи приемного сына с их дочерью

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко – Инна – тронула Сеть первой встречей пятилетней дочери Мии с приемным братом Марселем.

Эмоциональными кадрами с детьми Инна поделилась на своей странице в Instagram. Как рассказала жена Мирошниченко, Мия очень ждала встречи с братом и даже подготовила для него маленькие подарки в виде вкусностей.

"Кто больше всех ждал брата, так это Мия. Каждый раз, когда мы ехали в Житомир, спрашивала "Сегодня привезете?..." И в день когда наконец привезли, бежала домой... купила печенье и пюре. Глаза горели! Сколько было любви и желания отдать ее. Она так осторожна с ним. Так хочет дать ему все, чего он не имел... Это лучшая няня, которую мы даже не просили ею быть. Мия сажает в качели и снимает с них. Бежит и хватает на руки, когда Марсель у дороги. Просыпается раньше вместе с ним, чтобы побыть вместе перед садиком. И контролирует, насколько я заботливая мать", — рассказала Инна.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: viva.ua

По словам жены шоумена, именно старшая дочь сейчас вдохновляет ее и помогает преодолевать трудности. Некоторые поступки Мии даже доводят Инну до слез.

"Я не знаю, была бы я многодетной мамой, если бы моей первой не стала Мия. Этот ребенок считает счастьем заботиться о других. Запрещает даже комаров убивать, потому что они живые. И когда Мия видела, что мне трудно, она полностью брала на себя все функции. Посадила Марселя, достала еду и начала кормить. Сама. В пять лет. Потому что мама устала и не успевает. Я рыдала еще полчаса, когда это увидела. Просто благодарю Вселенную за этого ребенка! Это настоящее Божье благословение! Дай мне сил и выдержки быть такой же классной мамой, как ее дочь", - растрогала Сеть Инна.

Жена Тимура Мирошниченко показала первую встречу дочери с приемным братом

Напомним, ранее Инна рассказала о том, что двухлетний назван сын сделал впервые в жизни после детдома.

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