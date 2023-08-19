Жена Тимура Мирошниченко довела до слез видео, где их приемный сын бьет себя, чтобы уснуть

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна продолжает делиться реалиями детей из детских домов.

Инна рассказала, что у детей из таких заведений есть определенное характерное поведение, которое проявляется, когда малышей забирают в семью. В частности, что дети не могут наесться и истерику может вызвать ожидание пищи: "Кто-то прячет еду. Кто-то ест до рвоты. Кто-то не жует и проглатывает, чтобы успеть, пока не забрали", – поделилась Инна.

Рассказала жена Мирошниченко и о том, как дети бьют себя перед сном до отключки, как их учили в детдомах:

"О том, что люди, не имевшие опыт с детьми из заведения, никогда не поймут, о каких истериках идет речь. Потому что это не плач. Не кризис скольких-то там лет. Это нападение и выход такой душевной боли, о которой мы и не догадываемся. О том, как дети самоповреждаются (бьют себя, царапают, вырывают волосы), когда не могут овладеть эмоциями. А это первые месяцы при любом проявлении эмоций. Словно наказывают себя за жизнь., дерутся головой до отключки. Потому что по-другому не умеют. О том, чтобы заснуть, бьются головой до отключки. Потому что по-другому не умеют. О том, как укачивают себя сами и боятся прикосновений. Прячутся под кроватью или боятся спать", - рассказала Инна.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также жена Мирошниченко поделилась щемящим видео, которым довела поклонников до слез. В сторис своей страницы в Instagram Инна поделилась видео, которое сняла перед тем, как их приемный сын, 2-летний Марсель пытается заснуть и при этом бьет себя головой об одеяло:

"Так Марсель укладывается спать… Мешать ему нельзя. Это его единственный способ уснуть. Надо создать безопасное пространство (все вокруг мягкое) и быть рядом. Постепенно и мягко менять эти привычки на другие. У нас это сказочка, потом белый шум и поглаживание. Каждый раз у меня сжимается сердце. Просто сейчас я пишу и плачу. Понимаю, почему он так делает…", – написала Инна.

Жена Тимура Мирошниченко шокировала, как их приемный 2-летний сын бьет себя

Жена Мирошниченко призналась, что в такие моменты очень хочет взять сына на руки, обнять, помочь. Но не может этого сделать, потому что это будет иметь обратный эффект, ведь "он именно так засыпал все эти два года", пока был в детдоме.

Напомним, ранее супруга Тимура Мирошниченко поделилась, что сейчас они восстанавливают здоровье маленького Марселя, которого взяли из детдома. Впрочем, малышу все же придется сделать операцию.

Читайте также: