Жена Тимура Мирошниченко довела до слез видео, как изменился приемный сын в их семье

Инна показала Марселя от его дней в детдоме до сегодня в семье.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна растрогала поклонников видео с их приемным сыном Марселем.

Инна Мирошниченко показала, как мальчик изменился за время, которое провел в их семье. Как известно, Мирошниченко усыновили Марселя летом этого года. На странице в Instagram Инна поделилась роликом, в котором присутствуют кадры с приемным сыном, когда он еще был в детдоме, и как он изменился за время, которое провел с ними.

"За полгода Марсель вырос на 10 см и набрал 2,5 кг, это немного, но это четверть того веса, который он имел. Хотя он до сих пор очень маленький и все говорят: "в Instagram ты гораздо больше кажешься!". Но он смеется, плачет, играет, показывает желание и может отказываться. Такие простые слова, за которыми так много стоит. Всего этого не было. Он научился кусать, жевать, преодолел расстройство пищевого поведения и воспаление ЖКТ. Научился бегать, выровнял позвоночник, таз и походку. Освоил свое тело, избавился от гипертонуса мышц", – рассказала мама Марселя.

Жена Тимура Мирошниченко показала, как изменился приемный сын за время пребывания в их семье

Также Инна Мирошниченко поделилась, что мальчик больше не пытается себе навредить, у него постепенно приходит в лад нервная система:

"Он прожил адаптацию, больше не пытается навредить себе, не бьется головой об асфальт, не впадает в несколько часов истерики. Марсель начал жить, а не выживать. У нас впереди еще много чего. И сложные операции, и реабилитация/коррекционная работа на пути к здоровой жизни. Но я знаю, что любовь проделает этот путь", – отметила жена Мирошниченко.

Напомним, что на днях Тимур Мирошниченко поделился подробностями усыновления еще одного ребенка. По словам ведущего, они уже встали в очередь на курсы усыновителей.

Читайте также: