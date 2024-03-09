Жена Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с 38-летием и показала романтичное фото

Избранница ведущего поблагодарила его за то, что он делает с ее жизнью.

Сегодня, 9 марта, день рождения празднует ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко.

Знаменитости исполняется 38 лет. По этому случаю жена Тимура, адвокат Инна Мирошниченко трогательно поздравила возлюбленного в фотоблоге. На странице в Instagram возлюбленная звезды разместила романтический кадр с ним, где они крепко обнимаются.

Под фотографией Инна Мирошниченко поблагодарила мужа за то, что он делает для нее:

"С днем рождения, моя любовь! Спасибо тебе за то, что ты делаешь с моей жизнью. За то ощущение исключительности и особенности, которые ты мне даришь. За все твои "как ты?", незаметно построившие мостик нерушимого доверия. За внезапные "люблю тебя". За все услышанные желания и воплощенные мечты. За то, сколько в тебе тепла и понимания. За то, что ты с полными глазами оптимизма соглашаешься на все мои самые отчаянные предложения. За абсолютную безопасность. За то, что на свой ДН отправлял меня на ретрит, хотя я и не поехала.За то, что своим примером вдохновляешь меня становиться лучше. За то, как ты любишь все, чем занимаешься. За честность и ценности, которые ты несешь. За абсолютную веру в добро и людей. За желание ежедневно становиться лучше", — написала жена Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна пожелала любимому никогда не упускать его умение всегда и во всем видеть свет и возможности. А также жена Мирошниченко пожелала рядом людей, которые бы так же наполняли его как и он этот мир.

Напомним, несколько месяцев назад супруга Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с годовщиной брака. Пара уже шесть лет, как узаконила свои отношения.

Читайте также: