Жена Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с годовщиной брака и восхитила романтическим фото

В семье украинского ведущего Тимура Мирошниченко и его жены Инны особый праздник. Супруги празднуют шестую годовщину их брака.

Инна уже поздравила возлюбленного и посвятила ему пост в Instagram. Жена Мирошниченко опубликовала их милое и романтическое фото. На снимке улыбающиеся влюбленные наклонились лицом друг к другу. Также Инна адресовала мужу теплые слова с поздравлениями.

"Шесть лет я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты! Лучший муж, самый нежный папа, мой лучший друг. С тобой я расту, летаю, с тобой я всегда в мире надежности и заботы!" – отметила Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Кроме того, Инна рассказала, что за шесть лет брака в их семейной жизни многое происходило. В частности, они стали родителями троих детей, а вскоре семья Мирошниченко будет еще больше. Жена Тимура поблагодарила своего мужа за любовь, тепло и доверие в их семье.

"Шесть лет — это вроде и немного. Но за эти годы у нас трое детей, путь к четвертой, ты выбираешь бус, потому что не любишь семиместные авто. Мы любое препятствие или проблему воспринимаем, как приключение, потому что мы вместе! Нам все равно, где, но важно, с кем! Ты разрушаешь все негативные установки и стереотипы. Ты создаешь мир, в котором существует только любовь и доверие. Спасибо тебе за эти шесть лет! – трогательно написала Инна.

Напомним, недавно в семье Тимура Мирошниченко тоже был праздник. Сын супругов – Марко – праздновал день рождения. Родители поздравили мальчика с 4-летием и показали его архивные фото.

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