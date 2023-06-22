Жена Тимура Мирошниченко ответила, когда приемный сын будет жить с ними: "Получили судебное решение"

В настоящее время 2-летний мальчик находится в детдоме.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко – Инна – ответила, когда их приемный 2-летний сын наконец-то будет жить в их семье.

В Instagram-stories жена шоумена поделилась, что это решалось на судебном заседании, которое состоялось сегодня, 22 июня, в Житомире. Сына Тимур и Инна смогут забрать из детдома домой через месяц. В частности именно через 30 дней судебное решение вступит в силу.

"Очень эмоциональный день! Мы получили судебное решение! Остался последний шаг – 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи. Месяц! Обратный отсчет начат…", — поделилась Инна.

Пока что приемный сын Тимура Мирошниченко находится в детдоме / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, 2-летний приемный сын ведущего и его жены находится в детдоме, который расположен в Житомире. Супруги каждый день ездят к их сыну и постепенно знакомят с ним своих подписчиков. Ранее ведущий показывал фото с мальчиком, на котором он, обняв, держит его на руках.

Тимур Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Супруги начали процесс усыновления ребенка еще в начале этого года. У пары уже есть двое общих детей – 5-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марк.

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