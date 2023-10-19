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Жена Тимура Мирошниченко подала документы на усыновление второго ребенка

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Жена Тимура Мирошниченко подала документы на усыновление второго ребенка

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Инна объяснила, почему приняла важное решение так быстро.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, адвокат Инна сообщила, что подала документы на усыновление еще одного ребенка.

Так, в сторис своей страницы в Instagram женщина разместила фото, сделанные возле Днепровской районной госадминистрации службы по делам детей и семьи.

Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко рассказала, что на этот раз она подает документы без мужа, поскольку в этот раз он не сможет посещать обязательные курсы для усыновителей, как это было перед тем, как они взяли Марселя в семью:

"Знаю, что спросите. Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание. Что потом? Потом я становлюсь условно мамой-одиночкой по отношению к новому ребенку (детям). А дальше еще один суд – внутрисемейное усыновление. Чуть больше юридических нюансов. Но это легче, чем Тиму подстраиваться под школу", – рассказала о процедуре Инна Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / Фото: instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко усыновляет еще одного ребенка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Она также опередила вопросы поклонников, почему они с мужем приняли решение усыновить еще одного ребенка так быстро. "Потому что чувствую, что есть место в сердце и в квартире. А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", – ответила Инна.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / © instagram.com/_inna_mi_
Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Как известно, четыре месяца назад Инна и Тимур Мирошниченко усыновили двухлетнего мальчика из детского дома в Житомире, которого назвали Марселем.

А в минувшее воскресенье звездные супруги поокрестили Марселя в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
355
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