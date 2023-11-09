Жена Тимура Мирошниченко поделилась деталями усыновления их второго ребенка

Жена Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна рассказала, что будет заниматься усыновлением второго ребенка в несколько этапов как мать-одиночка из-за невозможности сполна приобщать к процессу мужа.

Она будет решать все вопросы без участия мужа. В частности, будет ходить на курсы, знакомиться с ребенком. Вскоре, после окончательного разрешения на проживание ребенка в полноценной семье, Инна вместе с Тимуром осуществит внутрисемейное усыновление с помощью суда. По словам блогерши, это самый простой вариант достижения цели.

"Когда ребенок будет зарегистрирован в нашем районе, то муж здесь подает в суд. И нам сходить один или два раза в суд гораздо проще, чем ходить три месяца на обучение", – рассказала жена шоумена в программе "Слава+".

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Отметим, чтобы забрать малыша из детского дома супруги должны посещать специальные курсы в течение трех месяцев. Как ранее сообщала блогерша, у Тимура мало времени, поэтому он не в сможет это сделать, постоянно пренебрегая работой. Потому и было решено действовать в статусе матери-одиночки.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Также юрист вспомнила, что они с Тимуром прошли в процессе предыдущего усыновления Марселя, когда звездному мужу часто приходилось менять рабочие планы.

"Тимур не имеет столько свободного времени ходить на обучение. У нас, например, было обучение каждую пятницу с девяти до шести. Тимур пропускал прямые эфиры, должен был каждый раз договариваться с теми, кто работает не на своей неделе, чтобы люди выходили. А там тоже у кого-то командировки, у кого-то семья, планы и так далее. Отказывался от оплачиваемой работы, съемок, не ездил в командировку, где были некоммерческие социально значимые проекты", – объяснила Инна.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Интересно, что супруги во время первого усыновления на самом деле хотели забрать сразу двоих детей, однако тогда не сложились. Жена Тимура Мирошниченко также поделилась, какого пола планируют взять второго малыша. Вся семья надеется, что это будет девочка. Особенно сестричку ждет дочь звездных супругов, Мия, которой, по словам Инны, необходима еще одна девочка в комнате.

Напомним, недавно в своем фотоблоге супруги Мирошниченко восхищались романтическим видео. Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна наслаждались объятиями.

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