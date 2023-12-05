Жена Тимура Мирошниченко похвасталась дорогим подарком от мужа

Жена ведущего "ЖВЛ" Тимура Мирошниченко – Инна – похвасталась ценным подарком, который получила от мужа.

В Instagram-stories блогерша показала, каким презентом ее порадовал возлюбленный. К слову, ведущий подарил избраннице новенький iPhone. Драгоценный презент Мирошниченко вручил возлюбленной по случаю Дня святого Николая.

"Николайчик пришел немного раньше. Спасибо, лучший", — обратилась к возлюбленному Инна.

Именно такой подарок Тимур Мирошниченко сделал жене / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тем временем судьба старого телефона жены Тимура уже решена. Как отметила Инна, их дочь Мия уже начала снимать видео.

"Мия намекает, что старый телефон не пропадет", – отметила Инна.

Дочь Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, семья Тимура Мирошниченко уже активно готовится к новогодним праздникам. Кстати, на днях они поставили дома елку. Приемный сын супругов Марсель впервые в своей жизни наряжал рождественское дерево.

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