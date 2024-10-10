Жена Тимура Мирошниченко похвасталась, как оригинально в Италии отпраздновала 37-летие

Праздничный день Инна Мирошниченко провела за границей.
Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – 9 октября отпраздновала день рождения.
Избраннице шоумена исполнилось 37 лет. Как поделилась в своем Instagram Инна, в прошлом году она провела день рождения в Карпатах на ретрите. В этом году возлюбленная ведущего выбрала не менее оригинальное празднование. Мирошниченко поехала в Италию. В свой день рождения Инна исследовала вулкан Этна.
"Что вы знаете об интересных вариантах для празднования дня рождения? В прошлом году Карпаты и молчаливый ретрит. В этому — вулкан, вулканическая пыль на зубах, губах, в коже головы, под ногтями. Кайф!" – поделилась Инна.
Тем временем Тимур Мирошниченко остался с детьми дома. Тем не менее, это не помешало ему публично поздравить возлюбленную с праздником. Шоумен показал кучу фотографий Инны, а также нежно обратился к ней.
"Ты такая разная, но все равно любимая. До безумия! С твоим днем", — обратился к избраннице ведущий.
Напомним, недавно день рождения был у шоумена Андрея Данилко. Артист показывал, как праздновал 51-летие с "мамой" Верки Сердючки и известным певцом Дмитрием Волкановым.
Читайте также:
- Артем Пивоваров в слезах рассказал, как оккупанты уничтожили его дом: "Стерли с лица земли"
- Камалия после развода с мужем-миллиардером закрутила новый роман и рассказала о возлюбленном
- Вдовец Нины Матвиенко впервые назвал причину их разрыва и признался в измене