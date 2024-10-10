Жена Тимура Мирошниченко похвасталась, как оригинально в Италии отпраздновала 37-летие

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – 9 октября отпраздновала день рождения.

Избраннице шоумена исполнилось 37 лет. Как поделилась в своем Instagram Инна, в прошлом году она провела день рождения в Карпатах на ретрите. В этом году возлюбленная ведущего выбрала не менее оригинальное празднование. Мирошниченко поехала в Италию. В свой день рождения Инна исследовала вулкан Этна.

"Что вы знаете об интересных вариантах для празднования дня рождения? В прошлом году Карпаты и молчаливый ретрит. В этому — вулкан, вулканическая пыль на зубах, губах, в коже головы, под ногтями. Кайф!" – поделилась Инна.

Жена Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тем временем Тимур Мирошниченко остался с детьми дома. Тем не менее, это не помешало ему публично поздравить возлюбленную с праздником. Шоумен показал кучу фотографий Инны, а также нежно обратился к ней.

"Ты такая разная, но все равно любимая. До безумия! С твоим днем", — обратился к избраннице ведущий.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно день рождения был у шоумена Андрея Данилко. Артист показывал, как праздновал 51-летие с "мамой" Верки Сердючки и известным певцом Дмитрием Волкановым.

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