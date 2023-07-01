Жена Тимура Мирошниченко показала их приемного 2-летнего сына и рассказала о насилии в детдомах

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна рассказала о том, как живут дети в детских домах.

В сторис своей страницы в Instagram Инна Мирошниченко поделилась новым фото их 2-летнего сына, которого они берут из детдома. Женщина рассказала, что детям приходится переживать в таких учреждениях.

В частности, Инна отметила, что дети живут как в пузырьке и ничего не знают об окружающем мире, потому что никто им о нем не рассказывает:

"Вы не знаете, как живут другие. Возможно, вы просто не знаете, что они вообще живут. Вы видите ягоды/фрукты только на картинках. И не догадываетесь, каково оно на вкус. Вы не знаете, что такое лифт или касса в супермаркете Вы не знаете, что такое супермаркет…" – написала Инна, попросив подписчиков представить, если бы они жили на сплошном карантине – именно так чувствуют себя дети в детских домах.

Жена Тимура Мирошниченко рассказала, как себя чувствуют дети в детдомах / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также Инна Мирошниченко отметила, что статистика насилия в детдомах ужасающая: "Физическое. Психологическое. Сексуальное. Это далеко не единичные случаи".

Жена Тимура Мирошниченко рассказала о насилии над детьми в детдомах / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Женщина призналась, что когда ее спрашивают, почему они с мужем решили усыновить ребенка, у нее возникает встречный вопрос "а почему вы еще не решили?"

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко рассказала, когда они смогут забрать приемного сына из детдома и почему они до сих пор не могут привезти мальчика домой.

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