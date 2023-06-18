Жена Тимура Мирошниченко показала их сына из детдома и рассказала о его особенности

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна продолжает постепенно знакомить поклонников с их сыном, которого они возьмут из детдома.

Пока супруги занимаются завершением оформления необходимых документов, чтобы забрать малыша домой, они часто ездят к мальчику в детдом в Житомире.

На днях Инна Мирошниченко рассказала, какой была ее крайняя поездка к сыну. В сторис своей страницы в Instagram женщина рассказала, что купила сыну некоторые вещи и обувь. Также она запостила фото сына, где малыш сидит на земле и держит босоножки в руках. Лицо мальчика знаменитая мама пока не показывает.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна рассказала, что их с Тимуром приемному сыну два года, но он настолько маленький, что на него даже велика одежда для 9-месячных малышей. Обувь, которую Инна привезла для мальчика с собой, оказалась для него тоже большой:

"Обувь нужного размера не производят, потому что с таким размером ноги дети не ходят. Но все, чего он хочет – ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", – рассказала жена Мирошниченко.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась, как недавно ездила в детдом к приемному сыну и из-за чего после этой встречи плакала в машине.

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