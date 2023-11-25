Жена Тимура Мирошниченко показала палату, в которой лежит с 2-летним сыном

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна находится в детской больнице Охматдет в Киеве вместе с 2-летним приемным сыном Марселем.

Как известно, 24 ноября мальчику сделали операцию и сейчас он находится на стационаре, а рядом с ним – мама. В сторис своей страницы в Instagram Инна поделилась видео из палаты, где они находятся с Марселем.

Супруга Мирошниченко провела подписчикам своего фотоблога экскурсию по палате. Как рассказала Инна, они с Марселем оказались в новом корпусе детской больницы и здесь все свежее и аккуратное:

"Детский уголок есть. Детей кормят. Но все молочное, с глютеном, поэтому пропускаем. Сегодня на завтрак сосиски с макаронами. Пребывание здесь бесплатное. Есть палата на одного и двух детей (может и больше, но я не видела)", – сказала Инна.

Жена Тимура Мирошниченко показала палату в детской больнице в Киеве, в которой находится с сыном

В палате есть умывальник, душ, два шкафа, взрослая и детская кровати, стол и телевизор.

Напомним, что недавно жена Тимура Мирошниченко Инна объявила, что они подали документы на усыновление второго ребенка. Инна Мирошниченко поделилась, что в этот раз будет заниматься усыновлением сама, без мужа, и объяснила почему.

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