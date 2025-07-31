Супруга Тимура Мирошниченко показалась с 9-летней дочкой в больнице и раскрыла, что произошло

Тимур и Инна Мирошниченко и их старшая дочь / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего "ЖВЛ представляє" Тимура Мирошниченко показалась с их 9-летней дочкой в больнице.

Адвокат Инна Мирошниченко заставила подписчиков очень сильно волноваться. Избранница шоумена опубликовала фото, на котором была изображена их 9-летняя дочь в больнице. Инна поделилась, что у Ангелины обнаружили тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Поэтому сейчас Мирошниченки водят дочь на обследование к врачам, чтобы выяснить причину этого.

"Ночью ты спишь со всеми в коридоре под свист ракет над домом и радуешься, что пролетели мимо. А утром ты встаешь и идешь на обследование, потому что анализ крови показал у ребенка тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы, надо искать причину. А ты еще от предыдущих диагнозов не отошел", - поделилась Мирошниченко.

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Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего также рассказала, что они уже получили направление к замечательному гастроэнтерологу. Сейчас медики собирают необходимые данные и анализы, чтобы выяснить причину, почему у Ангелины возникла тяжелая форма экзокринной недостаточности поджелудочной железы.

"Мы нашли классного педиатра, получили направление к классному детскому гастроэнтерологу. Теперь собираем данные", - поделилась Инна.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко впервые отвела их 3-летнего сына в детский сад. Избранница ведущего поделилась, какой была реакция у Марселя на такие перемены.