Жена Тимура Мирошниченко покрасила волосы 9-летней дочери в яркий цвет
Инна Мирошниченко позволила Ангелине поэкспериментировать с прической.
Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко покрасила волосы дочери в яркий цвет.
Адвокат Инна Мирошниченко позволила 9-летней Ангелине поэкспериментировать с внешним видом. Изменения касались прически девочки. Ангелине, у которой стрижка под каре, покрасили часть волос в светло-розовый цвет.
"Эра розовых волос 2.0", - подписала кадры жена Тимура Мирошниченко, вспомнив предыдущий опыт.
К слову, это не впервые у девочки подобная прическа. Еще летом прошлого года Инна Мирошниченко покрасила волосы Ангелины в яркий розовый цвет. Тогда адвоката заверили, что краска быстро вымоется. Однако когда избранница ведущего занялась восстановлением натурального цвета, то это оказалось нелегким делом.
Напомним, недавно Тимур и Инна Мирошниченко показались сразу со всеми своими детьми. Также супруги сделали важное заявление об усыновлении.