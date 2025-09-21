Жена Тимура Мирошниченко покрасила волосы 9-летней дочери в яркий цвет

Тимур Мирошниченко с женой и дочерью / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко покрасила волосы дочери в яркий цвет.

Адвокат Инна Мирошниченко позволила 9-летней Ангелине поэкспериментировать с внешним видом. Изменения касались прически девочки. Ангелине, у которой стрижка под каре, покрасили часть волос в светло-розовый цвет.

"Эра розовых волос 2.0", - подписала кадры жена Тимура Мирошниченко, вспомнив предыдущий опыт.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

К слову, это не впервые у девочки подобная прическа. Еще летом прошлого года Инна Мирошниченко покрасила волосы Ангелины в яркий розовый цвет. Тогда адвоката заверили, что краска быстро вымоется. Однако когда избранница ведущего занялась восстановлением натурального цвета, то это оказалось нелегким делом.

Напомним, недавно Тимур и Инна Мирошниченко показались сразу со всеми своими детьми. Также супруги сделали важное заявление об усыновлении.