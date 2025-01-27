Жена Тимура Мирошниченко попала в больницу с серьезной травмой

Жена ведущего шоу "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко – Инна – попала в больницу.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Инна поделилась, что порезалась ножом во время приготовления салата. Рана оказалась глубокой и сильно кровоточила. Тимур Мирошниченко остановил жене кровь, а сосед-хирург помог обработать рану. Однако за помощью к врачам все же пришлось обратиться.

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов. Но оказалось, что мой муж умеет останавливать кровь. А сосед-хирург к счастью был дома и смог обработать рану. А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока бы не умерла, наверное", – поделилась Инна.

Инна Мирошниченко серьезно порезалась / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце концов жена Тимура Мирошниченко немедленно обратилась за помощью к врачам. Медики осмотрели рану Инны. Без хирургического вмешательства было не обойтись, ей наложили четыре шва. Рана хоть и глубокая, но, к счастью, сухожилия целые.

"Четыре шва. Рана глубокая, но сухожилия целые. Так что все нормально. Не вынимаете косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые", — поделилась Инна своим опытом с подписчиками.

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная оказалась в больнице, но проблемы со здоровьем были у ее новорожденной дочери. Артистка рассказывала, что произошло и почему они должны были обращаться за помощью к врачам.

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