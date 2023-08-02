Жена Тимура Мирошниченко поздравила приемного сына с двухлетием и растрогала новыми фото с малышом

Жена ведущего ЖВЛ на канале "1+1 Украина" Тимура Мирошниченко Инна рассказала, что сегодня, 2 августа, день рождения отмечает их приемный сын Марсель.

Об этом звездная мама поведала на странице в Instagram. Она разместила новые фотографии с мальчиком и трогательно поздравила его с двухлетием:

"Я люблю его всем сердцем, глубоким материнским сердцем. Я знаю, что каждый следующий год жизни Марселя будет лучше предыдущего. Ведь именно для этого мы встретились. Что он вырастет счастливым, в безусловной поддержке и принятии, в уважении к выборам, решениям и границ. Что рядом всегда будет семья. Он избран. Хотя мы и не выбирали. Живи свою жизнь сынок! Каждый день! И всегда знай, что у тебя есть мы!" – написала Инна Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В свою очередь, Тимур Мирошниченко тоже поздравил сына с его праздником и коротко отметил, что "все только начинается".

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Отметим, что в студии "Сніданку з 1+1" Тимур и Инна Мирошниченко рассказали, что прошло семь месяцев, прежде чем они смогли забрать сына из детдома. "Документы мы подали второго января, а ребенка забрали 27 июля", – рассказала жена Мирошниченко.

Напомним, ранее Инна и Тимур Мирошниченко впервые показали лицо приемного сына и рассказали о его жизни в детдоме, где малышу испортили здоровье.

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