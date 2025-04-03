Жена Тимура Мирошниченко пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Мало мне осложнений"

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего "ЖВЛ представляє" Тимура Мирошниченко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Адвокат Инна Мирошниченко в Instagram-stories поделилась, что именно ее беспокоит. Избранница шоумена недавно переболела гриппом, который не прошел без осложнений. У Инны Мирошниченко появился гайморит и пиелонефрит. Однако на этом проблемы не закончились. У жены ведущего появилась на лице аллергическая сыпь.

"Мало мне гайморита и пиелонефрита как осложнений после гриппа. Сегодня (3 апреля — прим. ред.) на лице появилась какая-то аллергическая сыпь", — пожаловалась адвокат.

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Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Тем не менее, Инна Мирошниченко не дает проблемам со здоровьем нарушить ее планы. Жена ведущего отправилась в издательство подписать книгу своего авторства "Мы найдем своего Марселя", а также еще побывать на празднике сына в садике. Правда, за помощью к врачу адвокат тоже все-таки обратится.

"Но вот, что я думаю об этом всем. Поехала в издательство подписывать книги людям, которые меня вдохновляют и которых хочу поблагодарить за то, что были светом во тьме. Потом к врачу. Потом на праздник в садик к сыну", — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал рассказала о проблемах со здоровьем, которые у нее возникли после вторых родов. Артистка призналась, что ее беспокоит.