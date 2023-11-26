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Жена Тимура Мирошниченко призналась, как их 2-летний сын чувствует себя после операции

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
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Жена Тимура Мирошниченко призналась, как их 2-летний сын чувствует себя после операции

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна вместе с мальчиком уже находится дома.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура МирошниченкоИнна – рассказала, как чувствует себя их 2-летний сын после операции.

В Instagram-stories избранница шоумена поделилась, что их с мальчиком уже выписали из больницы и они находятся дома. По словам Инны, Марсель чувствует себя хорошо, между тем она сама не может собраться.

"Мы уже дома. Я чувствую себя так, будто у меня операция была. Просто не могу собраться в кучу. Марсель хорошо!" – поделилась Инна.

Сын Тимура Мирошниченко Марсель / © instagram.com/_inna_mi_
Сын Тимура Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также Мирошниченко рассказала, что мальчику нельзя давать обезболивающие. По ее словам, Марсель тогда становится слишком активным, а это запрещено.

"Врач сказал не давать обезболивающие, потому что он тогда слишком активен, а это опасно. Он реально бегал, прыгал, животом спускался с кровати…И успокоить невозможно. Поэтому вот лежит и проживает все, как есть", — отметила Инна.

Жена Тимура Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_
Жена Тимура Мирошниченко с сыном Марселем / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно 2-летнему приемному сыну Тимура Мирошниченко сделали операцию. Ранее Инна рассказывала, как прошло хирургическое вмешательство. Также жена шоумена призналась, что впереди Марселя ждут еще несколько операций.

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Дата публикации
Просмотры
1147
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