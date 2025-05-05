Жена Тимура Мирошниченко рассекретила, как их 6-летняя дочь зарабатывает деньги

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат Инна – рассекретила, как их 6-летняя дочь зарабатывает собственные средства.

В семье шоумена есть важная традиция. Родители выбирают день, который посвящен одному ребенку. 5 мая у Мирошниченко был "День Мии и мамы". Поэтому адвокат проводила время с девочкой именно так, как она этого желала. Первую половину дня мама с дочерью отдыхала и играла.

Далее же они поехали на съемки, в которых участвует и Мия. Оказывается, 6-летняя девочка за это получит гонорар. Как говорит Инна Мирошниченко, это будут средства только Мии и потратит она их на то, что сама пожелает.

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Жена Тимура Мирошниченко с их дочерью Мией / © instagram.com/_inna_mi_

"Сегодня (5 мая – прим. ред.) день Мии и мамы, но рабочий. Едем на съемку. Мия получит гонорар и сама потратит, как захочет. А первую половину мы лежали, завтракали, гуляли", - поделилась адвокат.

Напомним, Тимур Мирошниченко и вместе с супругой воспитывают четырех детей. К сожалению, в большой семье казусов избежать почти невозможно. Не так давно Инна Мирошниченко показывала, как 3-летний Марсель травмировал сестру.