Жена Тимура Мирошниченко рассказала о болезни двухлетнего приемного сына

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, юрист Инна Мирошниченко рассказала, что их приемный сын Марсель заболел.

У малыша ОРВИ, однако, Инна стремится избегать манипуляций на тему здоровья ее сына.

На своей странице в Instagram жена Мирошниченко обнародовала фото, где обнимает Марселя. Не вдаваясь в подробности, она добавила, что мальчик постоянно находится рядом.

"Марсель заболел. Спит со мной. И большинство времени проводит так. Прижавшись ко мне или Тиму (Тимуру Мирошниченко – прим. ред.)", – объяснила блогер.

Жена ведущего поделилась с подписчиками фотоблога сопутствующими волнениями. Ее беспокоили мысли о том, как маленькие дети справляются с болезнями в детских домах, откуда и сам Марсель. Инна растрогала словами об их одиночестве и беспомощности в подобных учреждениях, где их даже некому обнять.

"Я лежу и думаю: "А как он раньше?.." Когда больно, страшно, а рядом никого. Ты маленький ребенок, а тебя некому просто обнять. А сколько еще детей прямо сейчас болеют и не имеют рядом того, кто будет шептать "я с тобой, все будет хорошо". Они лежат сами. В холодных кроватях. Даже не плачут, зачем? Никто не придет", — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце концов, юрист поставила множество риторических вопросов, чем отметила важность усыновления и воспитания детей в полноценных семьях.

"Будут ли они доверять миру? Сколько будут носить боли? Сколько усилий потратят, чтобы отпустить тот опыт, и получится ли? Почему так бывает вообще?.. Так хочется, чтобы каждый ребенок имел, к кому прижаться, когда плохо. Чтобы каждый ребенок знал, что такое безусловная любовь. Чтобы каждый ребенок рос в семье. Любящей семье. Это действительно единственное, что действительно важно!" – подчеркнула жена знаменитости.

Напомним, что супруги Мирошниченко планируют усыновить еще одного ребенка. Жена Тимура Мирошниченко Инна уже подала документы в соответствующее учреждение. Женщина морально настроилась на бюрократические трудности.

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