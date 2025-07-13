Жена Тимура Мирошниченко рассказала о расстройстве у их 3-летнего сына и как оно проявляется

Тимур Мирошниченко с женой и сыном / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - рассказала о расстройстве у их 3-летнего сына.

У Марселя диагностировали расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ). Инна Мирошниченко в Instagram говорит, что дети с таким диагнозом могут сталкиваться с трудностями в обучении, а также им сложно дается работа в команде, соблюдение правил и тому подобное. Поэтому, с сентября Мирошниченко отдают мальчика в садик. В частности, это посоветовал им врач, чтобы Марсель учился взаимодействовать с социумом.

"У Марселя РДУГ, дети с этим диагнозом сталкиваются с трудностями в обучении. Как те, что связаны с самим обучением, так и с работой в команде, соблюдением правил и т.д. Поэтому нам советуют пойти сейчас (в садик - прим. ред.), чтобы Марсель научился за пару лет взаимодействия и привык быть участником коллектива, выполнять задания, которые говорят и тому подобное. Иначе в школе мы все поедем кукухой", - говорит Инна.

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Сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Пока же Марсель на диагностиках демонстрирует низкое взаимодействие с коллективом. Впрочем, Мирошниченко надеятся, что садик в этом плане поможет, и уже когда их сын пойдет в школу, то из-за РДУГ у него не будут возникать трудности.

"Сейчас на всех диагностиках он демонстрирует очень низкое взаимодействие, если быть точным: он делает только то, что хочет, и ему абсолютно безразлично, что другие об этом думают", - добавила Инна.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко призналась, что они меняли имя Марселю. Инна объяснила, почему с мужем пошла на этот шаг.