Жена Тимура Мирошниченко рассказала о серьезной травме у 4-летнего сына: "Я держала, врач шил"

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко — адвокат Инна — поделилась тревожными новостями.

Названный сын супругов — Марсель — попал в больницу с разбитым лбом. Сначала звезда опубликовала в своих Instagram-сторис скриншот переписки с учительницей, добавив подпись: "Вызовы многодетного материнства. Продолжение…". Впоследствии стало понятно, что инцидент был серьезнее, ведь мальчику накладывали несколько швов после травмы головы.

Инна вспомнила, что в прошлом году они уже пережили похожую ситуацию с приемной дочкой Ангелиной, которой тогда пришлось наложить 16 швов. На этот раз, к счастью, все обошлось меньшим количеством.

"Меня в операционную не пустили. Брили голову, накладывали 16 швов, а я залитая кровью сидела в коридоре и медленно умирала от страха. Поэтому эти три шва меня уже не напугают. Я держала, врач шил. Через 10 минут он уже гонял голубей под травмпунктом", — вспомнила прошлогодний случай Инна.

Несмотря на страх и волнение, малыш быстро восстановился и вернулся к своим привычным детским развлечениям. Знаменитость также отметила, что такие ситуации — неотъемлемая часть жизни многодетной семьи, и важно оставаться спокойными и поддерживать детей в стрессовых моментах. К счастью, серьезных последствий травма не оставила, а Мирошниченко уже планируют обычные семейные будни после этого стрессового дня.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко растрогала поклонников, показав значительный прогресс в развитии их 9-летней названной дочери, которой ранее ставили диагноз "умственная отсталость". Супруги прилагали максимум усилий, чтобы улучшить состояние ребенка.