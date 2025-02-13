Жена Тимура Мирошниченко рассказала о ссорах между четырьмя детьми и как на них реагирует

Инна Мирошниченко объяснила, когда вмешивается в конфликты между сыновьями и дочерьми.

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко рассказала о ссорах между четырьмя детьми.

Адвокат Инна Мирошниченко в Instagram-stories поделилась, что конфликтов не избежать. Дети между собой иногда ссорятся и даже дерутся. Впрочем, родители не вмешиваются в конфликты сыновей и дочерей, за исключением одного – если это не представляет опасности для их здоровья.

"Ссорятся все. Дерутся мальчики между собой и девочки между собой. Я не вмешиваюсь, пока это не несет угрозы здоровью", — поделилась избранница шоумена.

Дети Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко говорит, что дети должны уметь самостоятельно разрешать конфликты, мириться и договариваться. А научиться этому дома между братьями и сестрами – отличный способ, ведь сначала они поссорились, но потом находят общий язык.

"Они должны учиться самостоятельно решать конфликты. И дома с братьями и сестрами – лучший способ. Потому что здесь подрались, а здесь уже хочется игрушку попросить или поиграть вместе. И приходится искать аргументы", — поделилась жена шоумена.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказывала о трудностях в обучении старшей дочери. Избранник ведущего раскрыл причину своей обеспокоенности за ее будущее.

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