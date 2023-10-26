Жена Тимура Мирошниченко рассказала о своем выкидыше и как относится к абортам

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко откровенно поделилась печальным опытом, когда они с мужем пережили потерю ребенка.

Инна пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на вопросы, которые их больше всего волнуют. Одна из поклонниц спросила у жены Мирошниченко, сколько у нее было беременностей и как она может посоветовать пережить выкидыш:

"Наша первая беременность тоже прервалась. Это нужно просто принять. Более "сухой" аргумент – каждая 5-6 беременность не завершается родами. Более "глубокий" – у этого ребенка была короткая миссия. Что-то "подсветить" в вас. Он ее выполнил и пошел ждать своего другого воплощения. Так должно было случиться и все. Дайте себе время прожить боль, отпустить и двигаться дальше", – отметила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко рассказала о своем выкидыше / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна также посоветовала не винить себя и подчеркнула, что очень многие женщины прожили то же самое.

Отметим, что несколько лет назад Инна Мирошниченко в интервью Алине Доротюк уже рассказывала, что пережила выкидыш. Тогда женщина честно признавалась, что так произошло из-за того, что она не хотела этого ребенка. Мысли Инны тогда были заняты карьерой: "Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет. Я думаю, что так сложилось именно потому, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?" – говорила тогда Мирошниченко.

Инна Мирошниченко рассказала, как относится к абортам / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также супруга ведущего призналась, как относится к абортам. По словам Инны, она не осуждает женщин, которые на это решаются. Однако сама Инна несколько по-другому относится к этому после своих беременностей.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко Инна ошеломила, как изменился их 2-летний приемный сын Марсель после детского дома.

Читайте также: