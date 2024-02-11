Жена Тимура Мирошниченко рассказала о триггере приемного сына, из-за которого у него случилась истерика

Жена ведущего "ЖВЛ" Тимура Мирошниченко Инна довела до слез историей о триггерах, которые есть у их приемного сына, двухлетнего Марселя.

На странице в Instagram Инна Мирошниченко оставила обширный пост, в котором поделилась, как иначе сейчас воспринимает информацию в школе усыновителей, где проходит обучение.

"Сейчас восприятие информации совсем другое. Когда Марсель попал к нам, в голове была куча знаний. Все очень уместно. Но было трудно выделить из этого массива конкретный ключ. Сейчас я слушаю лекцию и уже вижу сына. Вижу почему так, и, главное, что делать. Прихожу домой и понимаю, что только сейчас эти знания помогают. Лишь по второму кругу", — поделилась Инна.

Жена Мирошниченко рассказала, что сейчас в школе они проходят триггеры, которые могут вернуть приемного ребенка в его прошлое:

"Вчера мы слушали о том, что мы не знаем прошлого ребенка, не знаем опыта, травм и глубины переживания. И что что угодно, запах, звук, слово может стать триггером и отправить ребенка в тот личный ад, из которого мы его вырываем", – отметила знаменитость.

Инна Мирошниченко растрогала видео с приемным 2-летним сыном

Вместе с тем Инна призналась, что на днях, когда они семьей ехали в поезде, Марселя что-то триггернуло, что привело к истерике:

"И именно вчера так и произошло. В поезде. Абсолютно внезапно в секунду что-то унесло ребенка куда-то далеко, где нас нет. Это такая истерика, которую понять только тем, кто проживает аналогичный опыт. К счастью, дети в семьях такое не покажут. Я тоже плакала. Успокаивала в темноте, а сама плакала. Потому что так болело, что оно может быть с ним всегда. Что какая-то пустота, страх могут время от времени тянуть его в пропасть", — призналась Инна Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и приемным сыном

Жена ведущего добавила, что такая ситуация произошла уже во второй раз. Впервые у мальчика сработал триггер, когда он находился на групповых занятиях в центре развития. По словам Инны, Марсель воспринял это как возвращение туда, откуда пришел в их семью:

"Мне так стыдно было… Что я вышла за тем кофе. Что оставила его с преподавателем, нянями и другими детьми на 5 минут. На те 5 минут, когда он подумал, что я предала его… Не знаю, о чем этот пост. Не хочу, чтобы нас жалели. И пугать никого не хочу. Просто так больно за то, что делает с детьми потеря родителей…. И неизвестно, смогу ли я когда-нибудь стать безопасным миром для своего сына", — добавила Мирошниченко.

Напомним, что сейчас Инна Мирошниченко проходит повторную учебу в школе усыновителей, что является обязательным условием для тех, кто хочет усыновить ребенка. Семья Мирошниченко готовится взять из детдома второго ребенка.

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