Жена Тимура Мирошниченко рассказала о встрече в детдоме с их будущим сыном

Супруги каждый день ездят в Житомир в детдом, где находится мальчик, которого они возьмут в семью.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна рассказала, как продвигается их усыновление ребенка.

Как ранее делились супруги, они нашли малыша, которого возьмут в семью. Это будет мальчик и сейчас он находится в детдоме в Житомире, куда Инна и Тимур почти каждый день ездят. Об этом жена ведущего рассказала на своей странице в Instagram.

Тимур Мирошниченко усыновляет ребенка, который в детдоме в Житомире / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Она также поделилась, что на днях они с Тимуром провели целый день с их будущим сыном в детдоме, где Инна не удержалась и начала обнимать всех детей в группе.

"А потом села в машину и разревелась. Им не нужна одежда, сладости. Все это и так есть. Здесь прекрасный детдом. Им нужна любовь, внимание и объятия. Нужно человеческое тепло", – написала Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко расплакалась после встречи с сыном в детдоме / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Как известно, неделю назад Тимур Мирошниченко поделился, что, когда они с женой Инной начали искать ребенка на усыновление, во всех службах им ответили, что детей нет. Но уже через несколько дней ведущий сообщил, что они с Инной нашли своего ребенка и уже написали заявление на его усыновление. Тогда же супруги сообщили, что они возьмут из детдома мальчика.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми (архивное фото)

Отметим, что у Инны и Тимура Мирошниченко есть двое детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.

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