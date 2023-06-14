Жена Тимура Мирошниченко рассказала о встрече в детдоме с их будущим сыном

Супруги каждый день ездят в Житомир в детдом, где находится мальчик, которого они возьмут в семью.
Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна рассказала, как продвигается их усыновление ребенка.
Как ранее делились супруги, они нашли малыша, которого возьмут в семью. Это будет мальчик и сейчас он находится в детдоме в Житомире, куда Инна и Тимур почти каждый день ездят. Об этом жена ведущего рассказала на своей странице в Instagram.
Она также поделилась, что на днях они с Тимуром провели целый день с их будущим сыном в детдоме, где Инна не удержалась и начала обнимать всех детей в группе.
"А потом села в машину и разревелась. Им не нужна одежда, сладости. Все это и так есть. Здесь прекрасный детдом. Им нужна любовь, внимание и объятия. Нужно человеческое тепло", – написала Мирошниченко.
Как известно, неделю назад Тимур Мирошниченко поделился, что, когда они с женой Инной начали искать ребенка на усыновление, во всех службах им ответили, что детей нет. Но уже через несколько дней ведущий сообщил, что они с Инной нашли своего ребенка и уже написали заявление на его усыновление. Тогда же супруги сообщили, что они возьмут из детдома мальчика.
Отметим, что у Инны и Тимура Мирошниченко есть двое детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.
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