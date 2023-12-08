Жена Тимура Мирошниченко рассказала о второй операции 2-летнего приемного сына

У Марселя будет длительный путь лечения.
Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна поделилась подробностями, как прошли обследование 2-летнего названного сына Марселя в детской больнице Охматдет.
Как известно, 24 ноября мальчику сделали первую операцию. В своем фотоблоге супруга Тимура Мирошниченко отметила, что сегодня, 8 декабря, они снова почти целый день провели в больнице. В этот раз Марселю проводили рентгены с контрастом, УЗИ и осмотры врачей. По словам Инны, это было очень сложно. К тому же она забыла направления дома. Впрочем, ситуацию удалось разрешить на месте. Они нашли нужного врача.
Также Инна поделилась результатом рентгена. На снимке виднеется брюшная полость мальчика. Как ранее отмечали Мирошниченко, Марсель родился с дефектом передней брюшной стенки. Кроме того, у ребенка есть физические изъяны. В частности, искривленная грудная клетка. Однако больше подробностей супруги не рассказывают.
Так, после ряда обследований, на январь у 2-летнего сына Мирошниченко запланирована вторая операция. Также Инна добавила, что ему будет необходима и третья. Впрочем, врачи пока не знают, как ее провести. В любом случае жена Тимура Мирошниченко не теряет оптимизма и заверила, что врач Марселя точно найдет выход.
Напомним, недавно семья Тимура Мирошниченко украсила елку. Новогоднее деревце стало первым в жизни приемного сына Марселя.
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