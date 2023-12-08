Жена Тимура Мирошниченко рассказала о второй операции 2-летнего приемного сына

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна поделилась подробностями, как прошли обследование 2-летнего названного сына Марселя в детской больнице Охматдет.

Как известно, 24 ноября мальчику сделали первую операцию. В своем фотоблоге супруга Тимура Мирошниченко отметила, что сегодня, 8 декабря, они снова почти целый день провели в больнице. В этот раз Марселю проводили рентгены с контрастом, УЗИ и осмотры врачей. По словам Инны, это было очень сложно. К тому же она забыла направления дома. Впрочем, ситуацию удалось разрешить на месте. Они нашли нужного врача.

Приемный 2-летний сын Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также Инна поделилась результатом рентгена. На снимке виднеется брюшная полость мальчика. Как ранее отмечали Мирошниченко, Марсель родился с дефектом передней брюшной стенки. Кроме того, у ребенка есть физические изъяны. В частности, искривленная грудная клетка. Однако больше подробностей супруги не рассказывают.

Приемный 2-летний сын Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный 2-летний сын Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Так, после ряда обследований, на январь у 2-летнего сына Мирошниченко запланирована вторая операция. Также Инна добавила, что ему будет необходима и третья. Впрочем, врачи пока не знают, как ее провести. В любом случае жена Тимура Мирошниченко не теряет оптимизма и заверила, что врач Марселя точно найдет выход.

Приемный 2-летний сын Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно семья Тимура Мирошниченко украсила елку. Новогоднее деревце стало первым в жизни приемного сына Марселя.

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