Жена Тимура Мирошниченко растрогала, как 2-летний приемный сын наряжал свою первую елку

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной и тремя детьми уже начали подготовку к новогодним праздникам.

Так, семья показала, как вместе дома устанавливала елку. На страницах в Instagram Тимур и Инна Мирошниченко поделились милым видео, как все вместе украшают праздничное дерево.

Звездный отец доставал елку из коробки, потом семья вместе ее собрала и начала вешать елочные украшения. Как отметили Мирошниченко, это первая елка для их младшего, приемного сына, 2-летнего Марселя.

"Первая елка Марселя. Рискованно с нашей стороны, имея ребенка, которому все интересно и каждое "осторожно" звучит, как вызов, но… Мы верим в стойкость елки и игрушек (самые слабые уже ушли от нас)", — подписал видео Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко показал, как с семьей дома украшал елку

В свою очередь, поклонники звездных супругов были растроганы и очень счастливы за маленького Марселя, который впервые в жизни будет праздновать Рождество в семейном кругу:

Представляю впечатление Марселя, ведь это его первое Рождество, Новый год в семье. И елка, которую можно завалить и тебе ничего не будет

Хочется, чтобы у всех детей была такая возможность встречать Рождество с любящей семьей

Марселю повезло!

Так трогательно, классно, что у Марселя появилась семья – повезло малышу

Напомним, что недавно Тимур и Инна Мирошниченко сделали операцию своему приемному сыну Марселю. Звездная семья не сообщила, почему малышу понадобилось хирургическое вмешательство. Но судя по тому, что они уже дома, операция прошла успешно и Марсель чувствует себя хорошо.

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