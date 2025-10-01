Жена Тимура Мирошниченко растрогала значительным прогрессом в лечении их 9-летней приемной дочери

Тимур и Инна Мирошниченко с дочкой / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - растрогала значительным прогрессом в лечении их приемной дочери.

У Ангелины была диагностирована "умственная отсталость". Расстройство у девочки обнаружили, еще когда она находилась в детдоме. Тимура и Инну Мирошниченко совсем не пугал диагноз Ангелины, они начали делать все возможное, чтобы ей помочь. И вот жена шоумена поделилась, что получила результаты тестов, которые показывают, что "умственной отсталости" у 9-летней девочки нет.

"Я получила результаты тестирования, которые показывают, что Ангелина смогла! Она пересекла ту грань, которая снимает с нее диагноз "умственная отсталость". А это значит, что дальнейшее развитие возможно! Она смогла! За год! Несмотря на состояние здоровья, несмотря на все!" - говорит Инна.

Пост Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко говорит, что очень сильно счастлива от этих результатов. Адвокат признается, что диагноз Ангелины ее не пугал, но она боялась, что со временем состояние дочери будет ухудшаться. Однако этого не произошло, наоборот ей стало лучше.

"Когда мы завершали тестирование, врач с грустью в глазах сказала, что результат будет неутешительный. Она не знала, что неутешительный он был бы, если бы мы намеревались отдавать Ангелину в математическую школу. Для меня этот неутешительный результат - это самый большой луч света! Меня не пугал диагноз, мне безразлично на буквы. Меня пугало то, что все могло и должно было со временем становиться хуже, несмотря на всю работу. Просто из-за того, что мозг так работает", - подытожила Инна.

