Жена Тимура Мирошниченко шокировала хейтом в ее сторону из-за усыновленного сына: "Конченая мамаша"

Инна Мирошниченко ошеломила комментариями от "авторитетных мам".
Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, блогерша Инна Мирошниченко шокировала комментариями, которые ей пишут "авторитетные мамы" в соцсети.
Так, в сторис своей страницы в Instagram Инна опубликовала скрины с сообщениями от женщин, которые нашли недостатки в воспитании Инной приемного сына Марселя.
Жену Мирошниченко, в частности, захейтили из-за того, что она якобы "не так" одевает мальчика. Другие же вообще пришли к выводу, что за "биологическими" детьми Инна Мирошниченко следит более внимательно, чем за приемным Марселем:
"Когда зашла в запросы на сообщения, а там слет авторитетных мам, без чьих советов еще никто не выжил. Как хорошо, что они есть! Люблю, ценю, блокирую. Я ждала, я знала, что настанет день и появится какая-то конченая, которая скажет, что "вот биологических так, а этого так", — прокомментировала Мирошниченко.
Также Инна с иронией отреагировала на комментарии хейтеров и опубликовала кадр, где идет по улице вместе со старшей дочерью Мией: "Это в ваших инстаграммах они любящие родители. А в жизни ребенок без шапки идет. Точно не биологический. Если присмотреться, то можно заметить лосины. На улице зима! Ужас! А на себя шарф шерстяной одела! Эгоистка!" – поиронизировала Инна Мирошниченко.
Напомним, на днях супруга Тимура Миршниченко Инна трогательно поздравила его с их шестой годовщиной бракосочетания. Блогерша поделилась, за что любит и ценит своего мужа.
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