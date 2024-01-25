Жена Тимура Мирошниченко шокировала хейтом в ее сторону из-за усыновленного сына: "Конченая мамаша"

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, блогерша Инна Мирошниченко шокировала комментариями, которые ей пишут "авторитетные мамы" в соцсети.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Инна опубликовала скрины с сообщениями от женщин, которые нашли недостатки в воспитании Инной приемного сына Марселя.

Жену Мирошниченко, в частности, захейтили из-за того, что она якобы "не так" одевает мальчика. Другие же вообще пришли к выводу, что за "биологическими" детьми Инна Мирошниченко следит более внимательно, чем за приемным Марселем:

"Когда зашла в запросы на сообщения, а там слет авторитетных мам, без чьих советов еще никто не выжил. Как хорошо, что они есть! Люблю, ценю, блокирую. Я ждала, я знала, что настанет день и появится какая-то конченая, которая скажет, что "вот биологических так, а этого так", — прокомментировала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко показала хейт в ее сторону / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко показала хейт в ее сторону / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также Инна с иронией отреагировала на комментарии хейтеров и опубликовала кадр, где идет по улице вместе со старшей дочерью Мией: "Это в ваших инстаграммах они любящие родители. А в жизни ребенок без шапки идет. Точно не биологический. Если присмотреться, то можно заметить лосины. На улице зима! Ужас! А на себя шарф шерстяной одела! Эгоистка!" – поиронизировала Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко со старшей дочерью Мией / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, на днях супруга Тимура Миршниченко Инна трогательно поздравила его с их шестой годовщиной бракосочетания. Блогерша поделилась, за что любит и ценит своего мужа.

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