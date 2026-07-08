Жена Тимура Мирошниченко удивила, сколько тратит на жизнь на Бали с четырьмя детьми

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко — адвокат Инна Мирошниченко — призналась, сколько тратит на жизнь на Бали с четырьмя детьми.

Избранница шоумена в конце июня отправился за границу. Инна вместе с четырьмя детьми поселилась на Бали, где проведет два месяца. В интервью Славе Демину жена ведущего откровенно рассказала о расходах на жизнь на острове. Немалую сумму средств семье пришлось потратить на билеты. По словам Инны, перелет им обошелся в 367 тысяч гривен.

Тем временем проживание на Бали действительно стоит не слишком дорого. Семейство поселилось на вилле. Жилище они выбрали подальше от океана, но близко к джунглям. Виллу Инна арендовала с достаточным количеством комнат, поэтому цена выше. В общем, они платят в месяц около 2,5 тысячи долларов.

Реклама

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

«Живем на вилле. Она достаточно вдали от океана, но близко к джунглям, здесь достаточно тихо, спокойно, комфортно. Цены очень разные, зависят от количества комнат. Нам нужно минимум три спальни, потому что нас пятеро. Все, что начинается, от 3-5 комнат — это гораздо дороже. Здесь вилла в месяц стоит от двух тысяч долларов. Чем дальше от туристических локаций, тем дешевле и комфортнее может быть проживание», — говорит адвокат.

Что касается продуктов, то, по словам Инны, цены ориентировочно такие же, как и в Киеве. Они часто заказывают еду. Продукты Инна покупает в супермаркете, если бы выбирала рынок, то там цены меньше. В общем, семейство вкладывается в 500 долларов, но есть непредсказуемые расходы. Также Инна тратится на такси, но одна поездка стоит ей 100–120 гривен.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

«Если вы готовы есть местную кухню — это может быть очень дешево. У меня дети, которые ничего не едят! Им нужны какие-то такие блюда, к которым они привыкли. Если покупать в супермаркете, цены примерно как в Киеве. Если покупать на рынке — гораздо дешевле. Но для рынка я слишком белая, потому для меня там другой прайс. Часто просят менеджера виллы, платят ему 200 гривен, он покупает на рынке по местным ценам», — поделилась Инна.

Напомним, недавно певица Злата Огневич рассказывала о своих расходах. Артистка призналась, сколько ежемесячно тратит на жизнь в Киеве.

Реклама

Новости партнеров