Жена Тимура Мирошниченко усыновляет второго ребенка: "Снова официально кандидат"

Жена ведущего 1+1 Тимура Мирошниченко – Инна – начала процесс усыновления второго ребенка.

Радостной новостью избранница шоумена поделилась в Instagram-stories. Инна рассказала, что посетила киевскую Службу по делам детей и семьи. Там жена Мирошниченко получила документы, согласно которым она теперь кандидат в усыновители.

"Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители", — поделилась радостной новостью жена Тимура Мирошниченко.

Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Соответственно, теперь Инна начинает процесс поиска ребенка, чтобы забрать его из детдома и подарить семью. Однако с этим могут возникнуть определенные трудности. В частности, в прошлый раз, когда у супругов был первый опыт с усыновлением, им повсюду говорили, что детей, которых они могут забрать из детдома, нет.

Отметим, в прошлом году Тимур и Инна Мирошниченко усыновили сына Марселя. После этого супруги решительно решили, что подарят семью еще одному ребенку.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко праздновал 38-летие. Жена шоумена нежно поздравила его с праздником и показала их романтическое фото.

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