Жена Тимура Мирошниченко восхитила подарками детям на Рождество и рассказала о забавном случае

Жена ведущего "ЖВЛ" Тимура Мирошниченко – Инна – показала, какие подарки получили их дети по случаю Рождества.

В своем Instagram утром блогерша показала счастливых детей возле елки. Все трое малышей радостно разворачивали подарки. Впрочем, накануне произошел забавный случай. По словам Инны, она забыла о подарках в машине. Поэтому ночью она вынуждена была пойти на паркинг и забрать праздничные свертки. К счастью, все удалось и дети остались довольны сюрпризом.

Инна Мирошниченко показала подарки детей на Рождество / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

К тому же супруга Мирошниченко призналась, что на самом деле она с мужем не собиралась дарить подарки по случаю Рождества. Ибо 6 декабря к малышам с сюрпризами уже приходил Святой Николай. Впрочем, супруги снова сделали это, ведь они нашли детские письма-просьбы в морозилке.

Инна Мирошниченко показала подарки детей на Рождество / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Мы поняли, что дети пока не готовы воспринять то, что Святой Николай и Санта – один и тот же дядя. Просто на разных языках", - шутливо отметила блогерша.

В частности, Инна показала пожелания старшей дочери Мии и среднего сына Марка. Девочка нарисовала единорога, а мальчик – робота. Однако жена Тимура долго не могла понять, он ли на самом деле был на рисунке. В итоге, мальчик был очень счастлив, поэтому родителям удалось угадать.

Инна Мирошниченко показала подарки детей на Рождество / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко показала подарки детей на Рождество / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Их приемный сын Марсель тоже получил подарок, но Инна не показала какой именно.

Инна Мирошниченко показала подарки детей на Рождество / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Кстати, недавно было полгода, как приемный сын Марсель оказался в семье любящих Мирошниченко. По этому поводу Инна растрогала видео, где заметны большие изменения мальчика.

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