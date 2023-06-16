Жена Тимура Мирошниченко впервые показала фото с приемным сыном из детдома

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна впервые опубликовала совместное фото с приемным сыном, которого они берут из детдома.

На своей странице в Instagram Инна Мирошниченко разместила снимок, на котором держит в своей руке ручку приемного сына. Жена ведущего поделилась, какие эмоции ее переполняют:

"В школе усыновителей советовали писать для маленьких детей сказки. О том, как они потерялись, а вы их долго-долго искали и вот нашли. Именно такое ощущение и есть. Будто мы потеряли, настойчиво искали и наконец нашли. Когда хочешь плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки", – рассказала Инна.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Женщина добавила, что сейчас уже порознь с мальчиком очень тяжело. Практически каждый день Тимур и Инна ездят в Житомир, где расположен детский дом, где они нашли малыша.

Также Инна Мирошниченко растрогала, что ее дети – 5-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марко уже очень ждут встречи с братиком. А маленький Марк уже даже выбрал для братика мебель.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Как рассказала Инна, они домой купили пуфы, а Марк сказал: "Папа купит еще один пуфик – для братика и для меня. Это будет братику, а папа мне купит. Потому что это для братика".

Сын Мирошниченко Марко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее супруга Тимура Мирошниченко рассказала о встрече в детдоме с их будущим сыном и объяснила, почему расплакалась.

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