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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жена Тимура Мирошниченко встретила 39-летие без мужа и детей в другой стране и объяснила почему

Инна вместо подарков попросила присоединиться к особому для нее делу.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — блогер и адвокат Инна Мирошниченко — празднует день рождения без семьи.

Сегодня, 9 октября, блогерша встречает свое 39-летие. По этому случаю она отправилась в путешествие. И сделала это без мужа и четырех детей. Именинница поделилась, что не фанат громких семейных застолий в свой день рождения, потому и выбрала такой формат.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Так, жена шоумена начала встречать новый год жизни раньше времени. Накануне адвокат уже побывала в Португалии и посетила популярные туристические места. А в свой день рождения в сторис написала, что снова села в самолет и «улетела воплощать в жизнь еще одну свою мечту». Так что интрига продолжается.

«У меня день рождения и я проснулась совершенно сама в другом месте, вне дома. Настраиваюсь на свой новый год жизни. Впервые такое празднование я разрешила себе три года назад, когда отправилась в молчаливый ретрит. Всю жизнь меня очень истощали праздники. И я отважилась признаться себе, что это не мой формат. В этом году без молчания, аскез и випасан, но с концентрацией на том, как я хочу провести следующий год», — поделилась многодетная мама.

Сторис Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сторис Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В то же время Инна Мирошниченко не пожелала особых поздравлений или подарков для себя. Вместо того призвала позаботиться о других, открыв сбор денег на своей странице в Instagram в поддержку приемных родителей и семей, воспитывающих детей в семейных формах воспитания.

«Знаю, что многим важно поздравить человека и что-то ему пожелать. Лучшим для меня будет ваш донат на ресурсные выходные для названных родителей», — отметила именинница.

Тем временем к поздравлениям уже присоединился Тимур Мирошниченко. В своем фотоблоге он обнародовал романтическое черно-белое фото и публично обратился к жене со словами: «С Днем рождения, любимая!».

Тимур Мирошниченко с женой / © Vogue

Тимур Мирошниченко с женой / © Vogue

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua делилась трогательными историями звезд, кто решился на усыновление, а также фото их детей.

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