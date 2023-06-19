Жена Тищенко показала честное фото с акне на лице и лишним весом

Жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская, показала свои честные фото, где она предстала с лишним весом и акне на лице.

Как поделилась знаменитость в Instagram-stories, на ее внешний вид повлиял стресс, который возник на фоне полномасштабной войны в Украине. На коже лица Аллы появилось акне. По словам бизнесвумен, она долгое время боролась с этой проблемой, а все советы и рекомендации врача не давали никакого результата.

Алла Барановская, жена Николая Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

"Моя кожа из акне, это был очень сложный период. Вы увидите многое… Май 2022 года, так все начиналось. Полгода я делала все, что говорил врач, но ничего не помогало…", – поделилась Барановская.

Алла Барановская, жена Николая Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Но не только акне начало беспокоить бизнесвумен. Как поделилась Барановская, она перестала нравиться себе, ведь набрала на фоне стресса лишние кило. Знаменитость почти не делала фотографий, ведь не хотела, чтобы ее кто-то видел в таком виде.

Алла Барановская, жена Николая Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

"Также май 2022 года, здесь только начало треша, который будет дальше. Вот какие ноги были", — рассказала бизнесвумен.

Алла Барановская, жена Николая Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, ранее Алла Барановская рассказывала, что набрала лишних 17 килограмм. Это произошло из-за сбоя в гормональной системе, который возник из-за стресса на фоне полномасштабной войны. Бизнесвумен показывала, как выглядела тогда. Также знаменитость делилась, которой ей удалось вернуться в форму.

Читайте также: