Жена Тищенко рассказала, как поборола третью стадию целлюлита и показала себя до и после похудения на 17 кг

Жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская поделилась с поклонницами, как избавилась от целлюлита и похудела на 17 килограммов.

Как ранее делилась Барановская, она набрала лишние кило из-за сбоя в гормональной системе на фоне стресса из-за полномасштабной войны. Наконец, знаменитости удалось вернуться в форму и даже избавиться от целлюлита третьей стадии. Своими лайфхаками Алла поделилась в Instagram.

Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

Барановская рассказала, что, в первую очередь, выровняла свой рацион, отказалась от алкоголя, начала делать массажи и обертывания:

"У меня была третья стадия целлюлита. Он был всюду: руки, живот, ноги, даже зона над коленками. Знаю о целлюлите все, и сейчас у меня от него нет и следа… Лучше всего работает комбо: рацион, никакого алкоголя, спорт, сон, массажи без пропусков, виски-обертывания, детокс-обертывания", – посоветовала Барановская.

Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

Все это в комплексе дало возможность жене Тищенко не только избавиться от целлюлита, но и потерять 17 килограммов лишнего веса. Как призналась бизнесвумен, она в первый раз в жизни может позволить себе носить одежду размера XS. Барановская призналась, что теперь ей как-то необычно выбирать новый размер.

Алла Барановская до и после похудения на 17 кг / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, на днях блогерша Даша Квиткова, которая также феноменально похудела, в платье с обнаженной спиной снялась в женственной фотосессии на пляже в США.

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