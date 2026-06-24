Жена Ткача раскрыла главный секрет похудения на 30 кг и ответила на упреки об уколах "Оземпика"

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

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Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача — Виктория — ответила на упреки, что колола «Оземпик», и раскрыла главный секрет своего похудения.

Избранница артиста лишился 30 лишних килограмм. По словам Виктории, вес у нее появился из-за нездорового питания. Жена Юрия Ткача признается, что ела в больших объемах, злоупотребляла снеками, фаст-фудом, разными перекусами, пила газированные напитки. Это все отразилось на ее фигуре. Поэтому перед ней и встал вопрос с похудением.

«Я вела безответственный образ жизни по отношению к своему организму. Я очень много ела, ела всякой гадости, снеки, перекусы на заправках, фаст-фуд, вместо воды была газировка и так далее. Мне действительно не так и трудно худеть. Я впервые так глобально похудела на 25 кило за пять месяцев. Но тогда таких пониманий как „Оземпик“ не было, поэтому и вопросов ко мне не было», — говорит избранница юмориста.

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Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Наконец, Виктория Ткач избавиилась от 30 лишних килограмм. Она достигла таких результатов более чем за год. После эффектного похудения Виктории начали приписывать уколы «Оземпика» разные операции. Однако она уверяет, что ни к чему такому не прибегала, а только начала контролировать питание.

«Сейчас мне уже приписали все, что только можно: и живот я себе отрезала, и жир убирала… Сейчас я позволяю себе какую-то историю есть, но я научилась контролировать себя, останавливаться в тот момент, когда понимаю, что организм насыщен, не переедать. Бывают ли у меня срывы? Бывает, что мне хочется ночью что-нибудь съесть, но это совсем другие объемы от того, что у меня было. Организм привыкает, желудок сокращается со временем», — признается Виктория.

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Жена Ткача также говорит, что после похудения ей еще есть над чем поработать. В частности, избранница юмориста хочет подтянуть фигуру с помощью спорта.

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

«Все не так идеально, как хотелось бы. Надо подкачать руки. Живот… Я себя оправдываю, что это кортизол, но тоже лишнее, что нужно еще подтянуть», — добавила Виктория.

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Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская посветила стройной фигурой в купальнике. Знаменитость показалась после похудения на 25 кг.

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