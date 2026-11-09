Жена Ткача устроила ему поздравление с 43-летием с танцами и пением прямо посреди дороги

Юрий и Виктория Ткачи / © instagram.com/yuriy_tkach

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Украинский шоумен Юрий Ткач 9 ноября отмечает 43-летие, а его жена Виктория оригинально поздравила любимого прямо во время совместной поездки в автомобиле.

По случаю праздника супруги устроили настоящую минидискотеку на колесах. Юрий был за рулем, а Виктория сидела рядом и не сдерживала эмоций. В машине громко звучала песня «Поцелую тебя». Жена шоумена подпевала композиции и выкрикивала слова поздравления прямо в открытое окно. Тем временем влюбленные не забывали и о танцах — оба подтанцовывали под музыку. Кадрамы праздничной поездки Виктория поделилась в Instagram.

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«Как я сильно тебя люблю! Вот так и навсегда. Мой Юрий, с твоим новым годом! Всегда рядом, твоя», — трогательно написала Виктория.

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Юрий и Виктория Ткачи / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрий и Виктория Ткачи / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно жена Юрия Ткача Виктория залюбовала фото подросшей дочери-красавицы и похвасталась отдыхом в особом месте.

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