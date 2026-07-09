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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
223
Время на прочтение
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Жена Тома Хэнкса нежно поздравила его с 70-летием и показала, как он сейчас выглядит

Звезда Голливуда отмечает свой юбилей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Том Хэнкс с женой

Том Хэнкс с женой / © Associated Press

У американского актера Тома Хэнкса 9 июля важный праздник. У звезды Голливуда день рождения.

Более того, у артиста в этом году еще и юбилей. Знаменитости исполняется 70 лет. Том Хэнкс в этот день не засиживается дома, а уже активно празднует. Свой день рождения актер проводит на яхте, где наслаждается активным отдыхом, прыгая с палубы в море.

Том Хэнкс / © instagram.com/tomhanks

Том Хэнкс / © instagram.com/tomhanks

С самого утра Том Хэнкс получает всевозможные поздравления с юбилеем. Одной из первых звезду Голливуда поздравила его жена — американская актриса, музыкант и продюсер Рита Уилсон.

Избранница артиста опубликовала в Instagram свежее фото мужа. Снимок был сделан на отдыхе пары. На фотографии Том Хэнкс позировал в рубашке, брюках и солнцезащитных очках. Кроме того, Рита Уилсон адресовала возлюблкнному теплые слова с поздравлениями.

Том Хэнкс

Том Хэнкс

«С днем рождения, любовь всей моей жизни. Я так сильно люблю тебя», — обратилась к Тому Хэнксу его жена.

Напомним, 9 июля свой день рождения также празднует украинская блогерша Даша Квиткова. Муж звезды Сети растрогал ее поздравлениями и показал, как она выглядела в детстве.

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Дата публикации
Количество просмотров
223
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