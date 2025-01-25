Жена Тополи после кризиса в браке призналась, как они изменились и наладили отношения

Елена Тополя рассказала о периоде трансформаций внутри семьи.
Украинская певица Елена Тополя, ранее имевшая псевдоним Alyosha, рассказала об изменениях в отношениях с музыкантом Тарасом Тополей.
Продолжительное время пара во время войны. Елена с детьми находилась в США, а ее муж в Украине. Это подорвало их отношения. Однако после воссоединения семьи на родной земле все наладилось. Правда, по словам избранницы музыканта, сейчас они проходят некоторые трансформации. В частности, певица отвергла стереотипные мысли о том, какой "должна быть" жена, и дала больше времени для себя:
"Я прекратила воспринимать значение "жены", как женщины, которая постоянно занимается хозяйством и служит мужу. Этот формат разбился. Я объяснила, что я так же буду выполнять все, что могу. Но теперь мне нужно время для себя. Я хочу быть красивой, здоровой, психологически уравновешенной женой в гармонии со всем. Я хочу исполнять все желания и чувствовать, что сама могу справиться. Точно знаю, что мой муж ценит, когда жена такова. Мы проводили несколько длинных разговоров о том, что в отношения длинною в 14 лет нужно вкладываться. Это постоянный водоворот перемен", - рассказала Тополя в интервью "Говорить Суханов".
Как признается артистка, за своим возлюбленным она тоже стала замечать перемены. Так, постепенно Тарас смело заявляет о своих желаниях и видениях ситуаций.
"Есть определенные моменты, которые в нем начали проявляться – проявление эмоций, заявки о себе, эго... Он тоже начал заявлять о своих желаниях, о своих пониманиях", — объяснила Елена.
Напомним, недавно певицу Ирину Билык застали на сцене с бывшим мужем Ани Лорак. Мурат открыто флиртовал со звездой на видео.
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