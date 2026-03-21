Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса довела до слез поздравлением его с 17-й годовщиной брака

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции, сообщила об их важном празднике.

Британская модель Эмма Хеминг объявила, что ровно 17 лет назад они официально стали мужем и женой. У супругов годовщина брака. Модель просто не могла не поделиться этим с подписчиками и не поздравить возлюбленного с важной датой в их семейной жизни.

Эмма Хеминг опубликовала архивное романтическое фото с Брюсом Уиллисом. Снимок был сделан на берегу Карибского моря. Супруги позировали в белых нарядах. Брюс Уиллис держал жену на руках, а та нежно обнимала его.

"Я была создана, чтобы любить его", - подписала фотографию с актером его жена.

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

Подписчики в комментариях честно признались, что были очень тронуты такими словами. Особенно на фоне тяжелой болезни артиста. Так, в 2023 году стало известно, что Брюс Уиллис страдает от деменции. Лекарств от этой болезни нет, а состояние актера только ухудшается. К слову, в прошлом году стало известно, что семье пришлось поселить Брюса Уиллиса в отдельном доме, который специально оборудован для его нужд.

Напомним, недавно бывшая жена звезды боевиков - актриса Деми Мур - показала его свежее фото. На фотографии артист позировал вместе со своей внучкой.