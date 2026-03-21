Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса довела до слез поздравлением его с 17-й годовщиной брака
Избранница артиста также показала их архивное романтическое фото.
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции, сообщила об их важном празднике.
Британская модель Эмма Хеминг объявила, что ровно 17 лет назад они официально стали мужем и женой. У супругов годовщина брака. Модель просто не могла не поделиться этим с подписчиками и не поздравить возлюбленного с важной датой в их семейной жизни.
Эмма Хеминг опубликовала архивное романтическое фото с Брюсом Уиллисом. Снимок был сделан на берегу Карибского моря. Супруги позировали в белых нарядах. Брюс Уиллис держал жену на руках, а та нежно обнимала его.
"Я была создана, чтобы любить его", - подписала фотографию с актером его жена.
Подписчики в комментариях честно признались, что были очень тронуты такими словами. Особенно на фоне тяжелой болезни артиста. Так, в 2023 году стало известно, что Брюс Уиллис страдает от деменции. Лекарств от этой болезни нет, а состояние актера только ухудшается. К слову, в прошлом году стало известно, что семье пришлось поселить Брюса Уиллиса в отдельном доме, который специально оборудован для его нужд.
Напомним, недавно бывшая жена звезды боевиков - актриса Деми Мур - показала его свежее фото. На фотографии артист позировал вместе со своей внучкой.