Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса эмоционально высказалась о его переезде в другой дом: "Будто бремя"

Жена Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг, едва сдерживая слезы, объяснила, почему была вынуждена отселить тяжелобольного актера из семейного дома.

Ее эмоциональная реакция прозвучала на конференции End Well 2025, где она впервые настолько откровенно рассказала о сложном решении, которое вызвало волну хейта в соцсетях. Как сообщает Daily Mail, после того, как в 2023 году семья официально подтвердила диагноз «лобно-височная деменция», Эмма приняла критически важный шаг. Брюса переселили в отдельный одноэтажный дом неподалеку от основного помещения. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить ему круглосуточный медицинский уход.

Эмма призналась, что столкнулась с мощной волной критики, однако подчеркнула, что это было самое трудное, но единственно правильное решение. По ее словам, осуждение звучит только от посторонних людей, тогда как ближайшее окружение полностью ее поддерживает.

«Было интересно наблюдать, сколько осуждения и критики было относительно того, какой я ужасный человек и как я могла такое сделать. Но знаете, я скажу, если вы не в доме этого человека изо дня в день, 24/7, 365 дней в году, то вы не имеете права голоса. Те, кто рядом, не осуждают. Они знают. Они в этом», — заявила Хеминг.

Эмма также отметила, что уход за человеком с деменцией может быть изнурительным и опасным для самого опекуна. Именно поэтому переезд Уиллиса позволил ей снова вернуть себе роль жены, а не только сиделки, а их детям — счастливое детство. Девочки могут проводить время с отцом в комфортном пространстве, а сам актер получает постоянный профессиональный уход, который гарантирует безопасность и спокойствие.

«Они живут дома, где могут играть вместе и ночевать вместе… Их мир полностью открыт, как и мир моего мужа. Когда мы идем туда, мы или на улице или смотрим фильм… Главное — это просто возможность быть там и общаться с Брюсом. Это дом, полный любви, тепла, заботы и смеха», — подытожила она.

Жена тяжелобольной звезды добавила, что ее прозрачность в этой теме помогает другим сиделкам перестать стесняться своих решений и обращаться за помощью. Она подчеркнула, что несмотря на огромный стресс и давление, их семья сейчас только окрепла: «Наша семья сейчас, по сути, процветает. Это как будто бремя, которое с меня сняли. И я могу говорить об этом с людьми, которые понимают».

