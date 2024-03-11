Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала себя беременной и восхитила их архивным фото

На жену голливудского актера Брюса Уиллиса нахлынули воспоминания, она пересмотрела их архивные фотографии.

Некоторыми кадрами модель Эмма Хеминг поделилась у себя в Instagram. В частности, возлюбленная актера опубликовала фото, которые были сделаны 10 лет назад. На черно-белом снимке счастливая Эмма в черном вечернем платье сидит возле празднично одетого Брюса Уиллиса. Тем временем звезда Голливуда нежно прижимается к своей избраннице. Модель не стала подписывать кадр, а только оставила смайлик в виде черного сердечка.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

На другом снимке Эмма Хеминг уже позировала со старшей дочерью Мэйбл. Модель держала девочку на руках. Кроме того, жена актера также демонстрировала свой немалый округлый животик. К слову, тогда Эмма Хеминг была беременна и ждала рождения их второй дочери Эвелин.

Беременная жена Брюса Уиллиса с их дочерью / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, показывала, как они раньше наслаждались отдыхом, то есть до того, как у звезды диагностировали недуг.

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