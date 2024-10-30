Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса раскрыла, какие у него были первые симптомы деменции

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции, рассказала о первых симптомах его болезни.

Модель Эмма Хеминг поделилась, что на самом деле диагностировать недуг тяжело. Она говорит, что у звезды боевиков сначала обнаружили афазию, которая является симптомом деменции, а уже через год поставили точный диагноз.

"Я говорю, что лобно-височная деменция шепчет, а не кричит. Мне трудно сказать: "Вот здесь закончился Брюс, и здесь его болезнь начала брать верх". Ему поставили диагноз два года назад, но сначала у нас был скрытый диагноз афазия, которая является симптомом болезни, но не является болезнью", – рассказала Хэминг в интервью Town & Country.

Брюс Уиллис с женой / Фото: Associated Press

Жена актера вспомнила, что у него симптомы проявились в его речи. Однако сначала они подумали, что это просто о себе напомнило заикание. К слову, Брюс Уиллис от детства от этого страдал, однако с годами научился маскировать. Поэтому когда у артиста начались проблемы с речью, его семья предположила, что снова вернулось заикание.

"Для Брюса все началось с речи. В детстве у него было сильное заикание. Он учился в колледже, и там был преподаватель театра, который сказал: "У меня есть что-то, что тебе поможет." На этом занятии Брюс понял, что он может запомнить сценарий и у него есть возможность произнести его, не заикаясь. Именно это подтолкнуло его к актерству. Брюс всегда заикался, но он хорошо это скрывал. Когда его речь начала меняться, то казалось, что это было лишь частью заикания. Никогда бы я не подумала, что это будет формой деменции", – вспомнила модель.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

По словам Эммы Хеминг, в Уиллиса сначала развилась деменция в височных частях, после чего распространилась на лобную часть мозга. Актеру не станет лучше, ведь от болезни лекарства нет. Деменция влияет на способность больного ходить, говорить, мыслить и принимать решения.

Жена Брюса Уиллиса также призналась, как с дочками говорит о болезни отца. В частности, Эмма Хеминг, по совету терапевта, рассказывает детям все так, как есть, и ничего от них не скрывает. Дочери Уиллиса понимают, что ему не станет лучше и он не поправится.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/demimooreofficial

"От нашего терапевта я узнала, что если дети задают вопрос, они готовы знать ответ. Если бы мы увидели, что Брюсу тяжело, я бы обратился к детям, чтобы они поняли, но эта болезнь хроническая, прогрессирует и не излечивается. Нет лекарств. Очевидно, я не люблю говорить с ними о конечной стороне, и они не спрашивали. Они знают, что папе не станет лучше", — добавила модель.

Напомним, недавно бывшая жена Брюса Уиллиса – актриса Деми Мур – рассказывала о его состоянии. Также артистка вспоминала их последнюю встречу.

Читайте также: