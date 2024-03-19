Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 69-летием

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает на деменцию, рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 19 марта, Брюс Уиллис отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 69 лет. Так, в своем фотоблоге его жена, модель Эмма Гемминг, посвятила ему поздравительный пост и рассказала об уникальных чертах возлюбленного. К тому же она поделилась архивной фотографией, на которой Брюс нежно обнимает свою младшую дочь Мейбл Рэй.

Брюс Уиллис с дочерью / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Как и вы, мы его просто обожаем. То, чего вы можете не знать, но, возможно, представляете, как он окутывает вас своими объятиями – самое безопасное место во всем мире. Он настоящий джентльмен. Он так искренне делится своей любовью. Это его сила от природы. Уверяю, она такая нежная и так прекрасна. С днем рождения, любимый. Ты подарок, который продолжает отдавать любовь", – растрогала Эмма.

К слову, на архивном фото изображен единственный общий ребенок супругов. Кроме нее, Брюс Уиллис также имеет троих детей от предыдущего брака. В частности, недавно одна из его дочерей Таллула заявила, что имеет серьезную неизлечимую болезнь.

Читайте также: