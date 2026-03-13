Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса удивила, как будет помогать людям с деменцией

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис / © Associated Press

Реклама

Жена голливудской звезды Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис, решила превратить собственный мучительный опыт в поддержку для других семей.

Она объявила о создании благотворительной инициативы, которая будет помогать людям, живущим с деменцией, и их близким, как сообщает People. О запуске фонда Эмма сообщила во время благотворительного вечера «Hope Rising» в Нью-Йорке 12 марта.

Поднимаясь на сцену за наградой, она рассказала, что вместе с мужем основывает «Фонд Эммы и Брюса Уиллисов» — организацию, которая будет работать над повышением осведомленности о лобно-височной деменции и над поддержкой семей, столкнувшихся с этой болезнью.

Реклама

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис / © Associated Press

Вновь созданная структура также планирует финансировать научные исследования и помогать людям, которые ежедневно ухаживают за больными. Первый грант фонда уже направлен на поддержку Ассоциации лобно-височной дегенерации — одной из ведущих организаций, занимающейся исследованием этого недуга, просвещением и поддержкой семей пациентов.

«С помощью этого фонда я надеюсь помочь углубить понимание деменции и обеспечить семьям, которые сталкиваются с ней, ощущение, что их замечают, поддерживают, и что они не одиноки. Брюс всегда руководствовался щедростью и большим сердцем, и я знаю, что он гордился бы тем, что эти усилия помогают семьям, которые сталкиваются с такой болезнью.», — заявила Эмма Хеминг-Уиллис.

Брюс Уиллис / © Associated Press

Напомним, о серьезных проблемах со здоровьем у Брюса Уиллиса стало известно несколько лет назад. В 2023-м семья актера сообщила, что ему диагностировали лобно-височную деменцию — редкую форму заболевания, которая влияет прежде всего на речь и когнитивные функции.

С тех пор легенда голливудского кино почти не появляется на публике. Несмотря на то, что болезнь пока не лишила его подвижности, актер находится под постоянным наблюдением помощников и медиков. Последний раз его видели, когда он благодарил спасателей, которые боролись с масштабным пожаром в Лос-Анджелесе в январе 2025 года.

Реклама

Брюс Уиллис с семьей / © instagram.com/buuski

Впоследствии дочь актера, Талула Уиллис, опубликовала новые семейные фото отца, дав поклонникам возможность увидеть, как он чувствует себя. Сейчас же звезда живет в отдельном доме, где для него создали максимально спокойные и комфортные условия.

Создание фонда стало для Эммы Хеминг-Уиллис еще одним способом поддержать людей, которые проходят через подобные испытания — и одновременно сохранить наследство мужа, который, по ее словам, «всегда хотел помогать другим».

Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса также сделала новое заявление. Эмма Хеминг-Уиллис рассекретила, что актер не осознает свою неизлечимую болезнь.