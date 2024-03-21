Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса в 15 годовщину брака показала фото с их свадьбы

В семье голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, праздник. Звезда боевиков вместе с супругой празднует 15-ю годовщину брака.

В своем Instagram модель Эмма Хеминг поздравила мужа с важным праздником – хрустальной свадьбой. Она опубликовала их романтическое фото, где Брюс Уиллис ее нежно целует. Эмма Хеминг отметила, что очень ценит мужа, а также благодарна ему за семью, которую они вместе построили.

Жена актера подчеркнула, что гордится Брюс Уиллисом, а также уверена, что выпавшие на их жизненном пути испытания сделали их лишь сильнее и еще больше влюбили друг в друга.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"Сегодня 15 годовщина нашей свадьбы! Я могу сделать выбор: грустить или праздновать. А я знаю, что праздновать есть что. Наш союз и связь, пожалуй, сильнее, чем когда-либо. У нас две умные, веселые и здоровые дочери .У нас есть семья, которая построена на взаимном уважении. Я люблю и обожаю мужа, за которого вышла замуж. Я очень горжусь тем, что у нас есть и что мы продолжаем создавать. Так что, с хрустальным юбилеем нас!" – написала модель.

Также Эмма Хеминг опубликовала архивное фото со дня их свадьбы. Правда, на снимке заметно лишь то, как влюбленные нежно держатся за руки, а модель тем временем демонстрирует обручальное кольцо.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, недавно Брюс Уиллис праздновал день рождения. Бывшая жена звезды боевиков Деми Мур поздравила его с 69-летием и показала, как сейчас выглядит тяжелобольной актер.

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